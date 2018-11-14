ЦБ РФ отобрал лицензию у двух московских банков

Москва, , 08:54 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков — ООО «УМ-Банк» и у ПАО РАКБ «МОСКВА», сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что кредитные учреждения проводили рискованную для вкладчиков финансовую политику. При этом отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банков меры надзорного воздействия. Однако руководители «УМ-Банка» и банка «МОСКВА», не сделали должных выводов.

По величине активов «УМ-Банк» занимал 293 место в банковской системе РФ, банк «МОСКВА» — 431 место. В обоих кредитных учреждениях назначены временные администрации. Банки являлись участниками системы страхования вкладов.

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Как сообщалоИА REGNUM, 7 ноября 2018 года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — АО «Банк инноваций и развития» и ООО КБ «Агросоюз». Всего с начала 2018 года лишились лицензии более 40 российских банков.

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