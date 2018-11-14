Центробанк отозвал лицензию у банка «МОСКВА»

Москва, , 08:41 — REGNUM Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО РАКБ «МОСКВА» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что в банке установлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте регулятора.

При этом во II квартале 2018 года объем осуществлявшихся банком «МОСКВА» сомнительных транзитных операций многократно возрос. Центробанк РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия, вводя ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Банк «МОСКВА» является участником системы страхования вкладов. По величине активов московский банк занимал 431 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Подробнее: ЦБ РФ лишил лицензии московский «УМ-Банк»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «УМ-Банк» (г. Москва). С начала 2018 года лишились лицензии более 40 российских банков.

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