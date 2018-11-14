Дагестанская компания отрицает причастность к картельному сговору

Махачкала, , 08:35 — REGNUM Генеральный директор дагестанской строительной компании «Мостоотряд-99» Арсен Гаджиев заявил о необоснованности обвинений ФАС России в участии в картельном сговоре. Свою невиновность компания готова доказать в судебном порядке, пишет «Новое дело».

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России обвинила четыре дагестанские строительные компании, в том числе и «Мостоотряд-99», в организации картеля. По версии надзорного органа, незаконное соглашение участников сговора приводило к поддержанию минимальных цен на региональных торгах на строительство, ремонт и содержание дорог и мостов. Общая сумма заключенных компаниями контрактов составила около 8 млрд рублей.

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Арсен Гаджиев утверждает, что подобные обвинения в адрес компании, которая добросовестно и честно выполняет свою работу, являются ошибочными.

«Мы успешно конкурируем с любой строительной компанией страны и республики в честных торгах. Нам нет необходимости прибегать к подобным схемам. … Как и любая коммерческая компания, мы заинтересованы в извлечении прибыли, но не в ущерб качеству», — заявил Гаджиев. Кроме того, он предположил, что его компанию намеренно, в корыстных целях пытаются вытеснить со строительного рынка.