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Фонд медицинского страхования выплатил медорганизациям Астаны $182 млн

Экономика

Поставщиками астанинского филиала ФСМС являются 85 медицинских организаций

Астана, 14 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  За десять месяцев 2018 года Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана выплатил государственным и частным поставщикам медицинских услуг в Астане 68,4 млрд тенге ($182 млн), что составляет 77,6% от общей суммы договоров. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Поставщиками астанинского филиала ФСМС являются 85 медицинских организаций. Наибольшая доля платежей приходится на стационарную, стационарнозамещаующую помощь и высокотехнологичные медицинские услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года ФСМС Казахстана заплатил станциям скорой медицинской помощи 22,4 млрд тенге ($60,6 млн) за услуги, оказанные населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд медстрахования Казахстана выделил скорой помощи более $60 млн

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Медицина
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