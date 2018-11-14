На ремонт муниципальных дорог Прикамья за три года выделят 12,7 млрд рублей

Пермь, , 08:26 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году на ремонт муниципальных дорог выделено более 4,4 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей поступило из Дорожного фонда Пермского края, а 874 млн рублей — из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В ближайшие три года финансирование ремонта и реконструкции автодорог планируют оставить на прежнем уровне — не менее 4 млрд рублей ежегодно. Так, на эти цели в 2019 году намерены выделить 4 млрд рублей, 2020 год — 4,6 млрд рублей, 2021 год — 4,1 млрд.

Чиновники отмечают снижением числа жалоб на состояние дорог в регионе. Главы муниципалитетов особо обратили внимание на новый механизм предоставления субсидий и передачи полномочий заказчика именно муниципальным образованиям. С 2019 года финансирование ремонта муниципальных дорог будет осущесвтляться за счёт Дорожного фонда Прикамья на 90% сметной стоимости ремонта, а за чсёи местных бюджетов — на 10%. Всё это положительным образом скажется на оперативности проведения аукционов и ремонте дорог.

По данным краевого минтранса, на 2019 год от муниципальных образований поступили предложения по ремонту 261 объекта общей протяжённостью более 370 км на сумму 3,2 млрд рублей, на 2020 год — по 213 объектам общей протяженностью более 365 км на сумму 3,7 млрд рублей. Наибольшее число дорог предлагает отремонтировать город Оханск.