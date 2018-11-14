Не прибыльные школьники: нижегородский МУП пошёл на банкротство

Кулебаки, Нижегородская область, , 08:24 — REGNUM В нижегородском моногороде Кулебаки мунипальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» обратилось в Арбитражный суд области с просьбой признать его несостоятельным. В качестве обоснования МУП назвал невозможность выплатить долги на сумму более 1,2 млн рублей. Заседание по вопросу обоснованность требований назначено на 6 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Город Кулебаки относится к нижегородским городам областного значения, с июля 2014 года входит в перечень российских моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Его градообразующее предприятие — ПАО «Русполимет». В городе проживают, по данным на 2017 год, почти 33 тыс. жителей.

По данным ЕГРЮЛ, МУП было создано 30 июля 1997 года администрацией городского округа, директор с августа 2015 года — Алевтина Титова. Виды деятельности — столовые при предприятиях и учреждениях, общественное питание, оптовая и розничная торговля. С таким целевым назначением у администрации есть как минимум еще один МУП — «Центр организации питания» (МУП «ЦОП»).

Иск о собственном банкротстве МУП «Комбинат школьного питания» подал 14 сентября 2018 года, но он был оставлен без движения из-за недочётов. Сумма долгов предприятия была заявлена в районе 1 202 419,81 рубля. Арбитражного управляющего для потенциального банкрота планируют выбрать в САУ «СРО «Дело».

"Из приложенного к заявлению списка кредиторов усматривается, что должник признает кредиторскую задолженность перед администрацией г.о.г. город Кулебаки, ООО «ЖЭК», ООО «Кулебакский колбасный завод», АО «Кулебакский хлебзавод», ИП Луньков С.А., ИП Марков И.Н., ООО «Неон+», ООО ГК «НЕОН», ООО «НЕОН-Нижний», ООО «РОСТ-ТСО», ООО «Росток», ООО «Стимул», ООО «Торгмонтаж», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, а также по обязательным платежам в бюджет», — отмечается в материалах дела.