Забайкалью дали и рыбу и удочку: о вхождении региона в ДФО

Чита, , 08:15 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Юрий Волков прокомментировал газете «Вечорка» вхождение Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. По его мнению, решение о передаче Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа назревало давно.

«Что это даёт нашему региону? Тот набор льгот и инструментов, который есть в программе по развитию Дальнего Востока — это налоговые льготы, режим территорий опережающего развития и федеральные инвестиции в развитие экономики и социальной сферы. Это программа дальневосточного гектара и субсидирование авиабилетов. Не нужно забывать, что на Дальнем Востоке есть политика регулирования тарифов на электроэнергию.

Если проводить аналогию, то раньше Забайкалью давали рыбу, а теперь дали удочку. Наша общая задача максимально быстро перестроить всю систему управления, чтобы не упустить возможностей», — пояснил депутат.

Напомним, указ о переходе Забайкальского края и Бурятии из Сибирского федерального округа в Дальневосточный Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года.

По оценке Юрия Волкова, президент принял такое решение именно сейчас потому, что другие возможности развития региона, очевидно, исчерпаны:

«Мы не можем самостоятельно привлечь инвесторов, а позиция вечно просящих денег надоела федеральному центру».

Депутат Госдумы РФ Юрий Волков полагает, что у нового главы региона Александра Осипова «стартовые возможности в связи с этим многократно лучше, чем у всех его предшественников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора экс-замминистра по делам Дальнего Востока Александр Осипов назначен в конце октября 2018 года после быстрой отставки Натальи Ждановой.

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