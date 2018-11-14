В ЕАЭС приняты единые критерии классификации медицинских изделий

Москва, , 07:57 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) использовать единые подходы при классификации продукции в качестве медицинских изделий, сообщили 13 ноября в пресс-службе ЕЭК.

12 ноября состоялось заседание коллегии ЕЭК, на котором были приняты критерии отнесения продукции к медицинским изделиям. Документ разграничивает медицинские изделия, средства личной гигиены, косметическую продукцию и другие виды товаров.

Отметим, в странах ЕАЭС ранее принималась национальная система классификации товаров. В результате одинаковая продукция могла быть классифицирована в одном государстве, как медицинское изделие, а в другом — присутствовать на рынке без регистрации.

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