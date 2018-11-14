В Оренбуржье почти за 1 млн рублей построят дом Бабы-яги

Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:53 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области намерены построить домик, стилизованный под избушку Бабы-яги. Извещение о проведении тендера опубликовано на портале госуслуг. Заказчиком выступает управление городского хозяйства, а источником финансирования станет муниципальный бюджет.

Начальная цена лота составляет 960 323 рубля. Согласно документации, дом Бабы-яги возведут в саду им. В. И. Ленина. Строительные работы должны быть выполнены до 24 декабря 2018 года. Гарантийный срок составит три года.

Избушка будет деревянной, с окнами и дверными блоками. Дом Бабы-яги обеспечат теплом, водой и звукоизоляцией. Итоги аукциона подведут 23 ноября.