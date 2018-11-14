За десять месяцев в Казахстане добыли более 60 млн тонн нефти

Астана, , 07:39 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2018 года на месторождениях Казахстана было добыто 63,882 млн тонн нефти, что на 6,2% больше, чем в январе — октябре 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем добычи газового конденсата увеличился на 2,7%, до 10,684 млн тонн, природного газа — на 5%, до 45,654 млн тонн, угля — на 5%, до 95,155 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 52,9 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев добыча нефти в Казахстане выросла на 6,1%