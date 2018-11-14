Производство мяса в Казахстане выросло на 10%

Астана, , 07:26 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане увеличилось на 9,7%, до 225 186 тонн, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем производства молока составил 429 342 тонны, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем производства муки вырос на 6%, до 3,37 млн тонн. Производство сахара уменьшилось на 30,2%, до 194 651 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 218 тыс. тонн мяса, что на 7,4% больше, чем в январе — июне 2017 года.

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