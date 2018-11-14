Цены на нефть до $65 обвалил Трамп

Москва, , 07:15 — REGNUM «Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже с учетом объема предложения», — категорично написал в Twitter президент США Дональд Трамп в ночь на 13 ноября. В итоге на лондонской Интерконтинентальной бирже вечером нефть смеси Brent стремительно падала вниз, заставляя вспомнить лихой 2014 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Баррель черного золота к вечеру обесценился на 4,68% до $66,01. Если нефтяной рынок действительно так испугался виртуального окрика президента США, то данное падение можно назвать спекулятивным и напоминающим обвалы цены на нефть 2014 года лишь отдаленно, а в ближайшие дни оно может быть отыграно.

Но не исключено, что Саудовская Аравия действительно пока не торопится сокращать добычу как минимум до запланированной на 5 декабря очередной встречи ОПЕК. А высокий уровень коммерческих запасов нефти в США действительно создает определенный избыток предложения на рынке.

Еженедельный отчет минэнерго США по запасам нефти выйдет только 15 ноября, поэтому сегодня, 14 ноября, можно ждать еще один тяжелый день. Сегодня, скорее всего, нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $65−67 за баррель.

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