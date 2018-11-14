За десять месяцев НПЗ Казахстана произвели более 3 млн тонн бензина

Астана, , 07:20 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 3246,1 тыс. тонн бензина, что на 27,8% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем производства керосина вырос на 19%, до 292,5 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 7,1%, до 2055,7 тыс. тонн, газойля — на 7,6%, до 3930,9 тыс. тонн. Производство мазута сократилось на 11,1%, до 2383,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года производство бензина в Казахстане составило 2,84 млн тонн, что на 21,8% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

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