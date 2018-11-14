Оренбуржье отмечено в числе регионов-лидеров по закредитованности населения

Оренбург, , 07:15 — REGNUM Оренбургская область по уровню закредитованности вошло в тройку лидеров среди российских регионов. По долговой нагрузке Оренбуржье опережают только Амурская и Кировская области, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Основанием для вывода послужили данные от 4 100 тысяч российских кредиторов.

Значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) оренбургских заёмщиков на 1 октября 2018 года составило 27,53%. За год показатель снизился на 1,25%.

По данным оренбургского отделения Уральского главного управления Центробанка России, за девять месяцев 2018 года населению Оренбургской области выдано кредитов на сумму свыше 104 млрд рублей, из которых 76,5 млрд приходится на потребительские займы. Финансисты отмечают увеличение долговой нагрузки на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В сравнении с 2016 годом прирост ещё больше — около 80%.

Кроме увеличения общей суммы потребительских кредитов, которые оренбуржцы взяли за девять, отмечен и рост ипотечных займов. По данным открытых источников, количество выданных кредитов увеличилось в 1,6 раза. Общий объем выданных кредитов на покупку жилья составил 26,6 млрд рублей. Этот показатель превысил объём ипотечного кредитования за весь 2017 год (25,1 млрд рублей в 2017 году).