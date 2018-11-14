Дальневосточники в 2019 году останутся с доступными авиабилетами до Москвы

Владивосток, , 07:00 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» в 2019 году не будет повышать стоимость билетов — откажется от индексации на процент инфляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заявил руководитель компании Виталий Савельев журналистами 13 ноября, «Аэрофлот» сохранит «плоские тарифы» на действующей стоимости.

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Сегодня на рейсах «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия» в аэропортах Дальнего Востока «плоские тарифы» применяются в эконом-классе. И введены они с 2015 года. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета, и не меняется.

Купить такие билеты может любой авиапассажир. Так, перелёт из Владивосток, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Магадана в Москву обойдется в 25 тысяч рублей туда-обратно. Билет на «России.» будет дешевле на три тысячи рублей.

«Аэрофлот» ранее сообщал, что цена билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тысяч рублей туда и обратно, «России» — 22 тысячи рублей туда-обратно.

Виталий Савельев сравнил час полёта на Дальний Восток с ценой такси:

«Сейчас 22 тысячи рублей туда-обратно. Это час полета — 1 тысяча 200 рублей. Возьмите такси в Москве на час и посмотрите, сколько это стоит. Мы летим час — 1 тысячи 200 рублей. 22 тысячи туда-обратно — это плоский тариф».

При этом глава компании не стал озвучивать убытки от применения «плоских тарифов», отметив, что «это цифра, которую мы должны пережить. Совет директоров в курсе, все в курсе, но эта цифра внутренняя».

Как сообщало ИА REGNUM, «плоские тарифы» действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» есть и на рейсах авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») между Москвой и Дальним Востоком. Между тем возникла с билетами проблема в магадане: 12 ноября на сайте компании «Аэрофлот» не было не только предложений напрямую улететь в Москву, как экономическим, так и бизнес-классом, но даже стыковочных рейсов через Хабаровск.

Общественная палата Колымы заподозрила «Аэрофлот» в маркетинговых играх, заметив, что билеты «Аэрофлота» из Магадана в Москву по «плоским тарифам» раскупаются подозрительно быстро в невысокий сезон. На неделю вперёд билетов практически не было, в некоторые дни улететь возможно было только бизнес-классом.

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