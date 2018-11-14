Газопровод в Нижегородской области строили с нарушениями: аудиторы

Чкаловск, Нижегородская область, , 05:01 — REGNUM В городском округе Чкаловск Нижегородской области аудиторы Счетной палаты региона при строительстве межпоселкового газопровода высокого давления обнаружили нарушения почти на 7 млн рублей. Средства на реализацию проекта предоставлялись из областного бюджета. Оценку ситуации дадут в областной прокуратуре, куда направлены все материалы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект «Межпоселкового газопровода высокого давления д. Новая — д. Демидово — д. Веретенево — д. Гребнево — д. Тяжелухино — д. Хмельничное — д. Зименки — д. Высокая Чкаловского района Нижегородской области. Распределительные газопроводы д. Высокая Чкаловского района Нижегородской области, установка ПРГ (пункта редуцирования газа)» вошёл в областную программу по развитию агропромышленного комплекса Нижегородской области. Средства администрации городского округа выделялись по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области до 2020 года».

Аудиторы проверили использование финансов в 2017—2018 годах, объем проверенных средств составил 19 684,43 тыс. рублей, а нарушения были обнаружены на сумму 6,953 млн рублей. Из них в бюджет не подлежит перечислению 4 668,82 тыс. рублей. На эту сумму были выявлены нарушения порядка и сроков оплаты по контракту, а также при ведении бухгалтерского учета.

Порядок и сроки оплаты по муниципальному контракту, подписанному 19 июля 2017 году, были нарушены на сумму 2 886,41 тыс. рублей. Например, «неправомерно запроцентованы и оплачены материалы (трубы полиэтиленовые) без монтажа». Общая сумма — 1 851,11 тыс. рублей.

«Не включены в первоначальную стоимость объекта затраты администрации, связанные с проектированием в сумме 1 782,41 тыс. рублей», — уточнялось в отчёте аудитора и добавлялось, что в положении об отделе архитектуры градостроительства и экологии мэрии есть функция муниципального заказчика, но в уставе округа она не прописана.

Напомним, в 2018 году на программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» запланировали почти 2,885 млрд рублей, что почти на 16% меньше, чем в 2017 году. Между тем, в проекте бюджета на 2019 года на развитие агрокомплекса заложено 4,6 млрд рублей.