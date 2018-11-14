«Татфондбанк» замахнулся на сферу судостроения Санкт-Петербурга

Казань, , 04:27 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» обнародовал намерения обратиться с иском о несостоятельности компании из Санкт-Петербурга — ООО «Нева-МеталлТрэйд», которая оказывает услуги по доработке и поставке металлопроката для судостроения и судоремонта, и существует с 1996 года. Информация о планах банка появилась в едином федеральном реестре юридически значимых сведений, а через месяц после публикации компания может обратиться в суд с соответствующим требованием. Одновременно с этим ООО пытается обжаловать обременения на объектах недвижимости, которое было наложено при оформлении кредита в ТФБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с марта 2017 года ПАО «Татфондбанк» лишён лицензии, а с апреля является банкротом, накопив свыше 158 млрд рублей долгов перед своими кредиторами. В рамках процедуры конкурсного производства управляющий проводит работу по формированию конкурсной массы, в том числе через взыскание задолженности по ранее выданным кредитам. ООО «Нева-МеталлТрэйд» из Санкт-Петербурга также входило в число заёмщиков банка.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 21 октября 1996 года, уставный капитал — 80 тыс. рублей. Гендиректор с апреля 2018 года — Сергей Басюкевич, единственный участник с 2016 года — Юрий Пойденко. Примечательно, Сергей Басюкевич также числится директором и совладельцем ООО «ИМО Санкт-Петербург» с таким же основным видом деятельности. В числе владельцев этого общества — немецкая компания «IMO LEGIPZIG GMBH» и кипрская «INTER SIDO LIMITED».

По сведениям из открытых источников, за 2017 год доходы ООО составили свыше 1,924 млрд рублей при расходах на 1,914 млрд рублей.

«Компания смогла стать ведущим поставщиком материалов для судостроительных предприятий и оффшорных проектов в РФ и странах ближнего зарубежья. Постоянными заказчиками ООО «Нева-МеталлТрэйд» являются организации, работающие в машиностроительной, судостроительной и судоремонтной сферах», — отмечается на официальном сайте общества.

Среди клиентов потенциального банкрота различные судо‑ и машиностроительные предприятия, например, ООО «Новоладожский судостроительный завод», АО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск), ПАО «Пролетарский завод», АО «Костромская верфь» и другие. В числе партнёров — Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» (Вологодская область), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа НЛМК и другие.

С казанским «Татфондбанком» компанию связывают кредитные договоры. В частности, известно, что в июле 2016 года ООО получило в ТФБ кредит под залог имущества — нежилого помещения площадью 3337 кв. м, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 57, лит. П, пом. 2Н и долю 3422/32 778 в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 32 778 кв. м по тому же адресу.

Сумма кредита не сообщается, но известно, что конкурсный управляющий ТФБ пытается признать недействительными сделками операции по списанию денежных средств со счета ООО «Нева-МеталлТрэйд» в счет погашения задолженности по кредитному договору на сумму 28 953 073,77 рубля и применить последствия их недействительности. А ООО другим иском пытается снять обременение со своего имущества. Споры до конца не рассмотрены, но 13 ноября 2018 года ТФБ в реестре юридически значимых событий опубликовал «намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве» ООО, в связи «с наличием у него признаков банкротства».