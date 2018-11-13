Греф: Денежные переводы физлиц не будут облагаться налогом

Москва, , 23:55 — REGNUM Глава крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что денежные переводы физических лиц (P2P) с карты на карту не будут облагаться никакими налогами. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 ноября.

По словам Грефа, представить себе ситуацию, при которой переводы P2P будут облагаться налогом — совершенно глупо. Он отметил, что очень много слухов ходит по этому поводу, но они не имеют ничего общего с реальностью.

«Во всем мире, наоборот, безналичные транзакции стимулируются государством», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что государство не будет заниматься расследованием того, чего и кому платит физическое лицо посредством электронных транзакций.

Также Греф пояснил, что Сбербанк отслеживает исключительно корректность того или иного платежа. К примеру, транзакция может показаться очень необычной для того или иного клиента, и тогда банк может её заморозить и поинтересоваться у клиента, корректна ли она.

«И у нас очень много, к сожалению ситуаций, когда через три дня человек приходит к нам и говорит: вы были правы, это был мошенник», — посетовал Греф.