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Нефть Brent рухнула до $65 за баррель

Экономика

WTI оценивается в $55,69 за баррель

Нефть Brent рухнула до $65 за баррель
ptra
Нефть

Лондон, 13 ноября 2018, 23:46 — REGNUM  Мировые цены на нефть Brent и WTI упали на 6−7%, что является самым резким снижением с ноября 2017 года, 13 ноября передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent потеряла в цене $4,65 (6,6%) и находится на уровне $65,47 за баррель. Нефть марки WTI потеряла 4,24 (7,1%) и оценивается в $55,69 за баррель.

С момента достижения четырёхлетних максимумов в начале октября нефть Brent потеряла уже 25% цены и находится на уровне марта 2018 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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