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В ЛНР бензин и газ стоят гораздо дешевле, чем на Украине

Экономика

В среднем на 20 рублей

В ЛНР бензин и газ стоят гораздо дешевле, чем на Украине
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Бензоколонка

Луганск, 13 ноября 2018, 23:43 — REGNUM  Топливо в Луганской Народной Республике (ЛНР) стоит дешевле, чем на Украине, сообщает 13 ноября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, бензин марки А-92 на оккупированной Украиной территории ЛНР стоит в среднем 69,45 рубля за литр, А-95 — 71,87 рубля за литр. В ЛНР бензин стоит 47 рублей за литр и 51,5 рубля за литр соответственно.

Также в ЛНР ниже стоимость дизельного и газомоторного топлива. Так, на Украине дизтопливо стоит 67,63 рубля за литр, а газомоторное топливо — 39,61 рубля за литр. В независимой республике стоимость топлива соответственно составляет 51,5 рубля за литр и 33 рубля за литр.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что цены на топливо в республике снизятся с 1 ноября.

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Экономика ДНР и ЛНР
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