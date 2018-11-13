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Правительство США отчиталось о дефиците бюджета в октябре 2018 года

Экономика

Федеральные расходы выросли на 18%

Правительство США отчиталось о дефиците бюджета в октябре 2018 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар

Вашингтон, 13 ноября 2018, 23:11 — REGNUM  Правительство США отчиталось о дефиците бюджета октября, первого месяца нового финансового года, 13 ноября передает агентство Reuters.

По официальной информации, в октябре 2018 года бюджет США потерял $100 млрд, что меньше на $11 млрд, чем в октябре 2017 года.

Федеральные расходы в октябре выросли на 18% по сравнению с сентябрем и составили $353 млрд. Поступления в бюджет выросли на 7% и составили $253 млрд.

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