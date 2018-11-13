В Саранске внедрят систему «Умный город» по опыту финского Тампере

Хельсинки, , 22:21 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков в ходе визита в Финляндию познакомился с успешной практикой города Тампере по реализации программы «Умный город» (Smart City). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Программа реализуется с 2017 года и разделена на семь частей: промышленность, образование, здравоохранение, инфраструктура, управление, мобильность, здания и сооружения. Система содержит несколько десятков проектов и мероприятий, направленных на повышение эффективности работы всех городских служб.

В частности, в рамках одного из проектов строится нового района Vuores. Так, приоритет в районе отдан общественному транспорту и велосипедам, улицы и парки освещаются светодиодными лампами. С остальной частью города Vuores будет соединять скоростной трамвай, к остановкам которого местных жителей будут подвозить роботизированные автобусы под управлением автопилота.

Местные жители самостоятельно сортируют отходы по четырем типам, отправляя их по локальным мусоропроводам, которые сходятся в контейнерах-прессорах с функцией дробления, из которых по пневматическим магистралям мусор в итоге попадает на пункты окончательного сбора и переработки.

Кроме того, большая часть квартала отдана под деревянную застройку. Причем деревянной будет и арена чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2022 году.

Глава Мордовии предложил создать в Саранске рабочую группу для изучения опыта финских коллег и внедрения системы в Саранске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, визит делегации Мордовии в Финляндию начался 12 ноября. Накануне прошли встречи в министерстве занятости и экономики, в министерстве культуры и образования.

Был подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Мордовии и Центральной торговой палатой Финляндии.

Кроме того, Владимир Волков встретился с руководством компании Rosendal Nextrom, мировым поставщиком оптоволоконных технологий. С руководством компании представители кабельного кластера Мордовии обсудили поставки оборудования для второй очереди завода по производству оптоволокна, а также для инжинирингового центра волоконной оптики, где будет выпускаться оптическое волокно специального назначения.