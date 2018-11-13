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Советник Трампа: Мы возобновили переговоры с Китаем

Экономика

«У нас есть коммуникации на всех уровнях правительства США и Китая»

Советник Трампа: Мы возобновили переговоры с Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Вашингтон, 13 ноября 2018, 22:28 — REGNUM  Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США возобновили торговые переговоры с Китаем, 13 ноября передает агентство Reuters.

«Сейчас у нас есть коммуникации на всех уровнях правительства США и Китая. Мы снова ведем с ними переговоры», — заявил Кадлоу журналистам.

Кадлоу также подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

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Китайско-американские отношения
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