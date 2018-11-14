Госдума рассмотрит проект госбюджета на 2019-2021 годы во II чтении

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2019−2021 годы во втором, основном чтении, сообщает ИА REGNUM.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития, заложенный в основу расчетов госсметы, подразумевает, что среднегодовая цена одного барреля нефти марки Urals в 2019 году достигнет 63,4 доллара за баррель, а цена одного доллара составит 63,9 рублей. При этом в проекте бюджета отмечено, что годовая инфляция составит 4,3%, однако затем Минэкономразвития отмечало, что в начале 2019 года показатель может подняться до 5−5,5% из-за роста налога на добавленную стоимость.

По прогнозу правительства, в госбюджет 2019 года поступит 19,969 трлн рублей, что на 1,213 трлн рублей выше, чем в 2018 году. Потратить в 2019 году государство планирует 18,037 трлн рублей. То есть, госсмета 2019 года будет профицитной — доходы превысят расходы на 1,932 трлн рублей.

В ходе рассмотрения документа во втором чтении профильный комитет Госдумы перераспределил более 425 млрд рублей на выполнение национальных проектов в регионах РФ. Еще 15 млрд рублей уйдет на поддержку села — они будут направлены на докапитализацию Россельхозбанка. Порядка 9,6 млрд рублей получит Внешэкономбанк, в задачи которого планируется включить финансовое и гарантийное сопровождение социально-экономических проектов.

По решению Трехсторонней комиссии по межбюджетным трансфертам, 100 млрд рублей дотаций будут распределены между регионами — эти средства пойдут в бюджеты субъектов РФ в качестве компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2019 году.

Кроме того, профильный комитет Госдумы также не поддержал предложение Минэкономразвития по выделению 1,045 млрд рублей на популяризацию института самозанятых в 2019—2021 году. Эти средства депутаты решили перераспределить на развитие малого и среднего бизнеса — они уйдут в Корпорацию малого и среднего предпринимательства.