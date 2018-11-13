На Украине больше двух десятков предприятий остались без газа из-за долгов

Киев, , 21:42 — REGNUM На Украине 22 теплоснабжающих предприятия остались без газа из-за долгов перед «Нафтогазом Украины», сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, «Нафтогаз» предоставляет газ 1,146 тыс. предприятиям на Украине. Однако 22 компании, из которых 12 являются крупными покупателями газа, из девяти регионов страны не выплачивают долг «Нафтогазу» и не реструктуризируют задолженность. Главные проблемные населенные пункты, где работают компании: Кривой Рог, Смела, Северодонецк, Первомайск, Шепетовка, а также проблемы с долгами есть в Херсонской области.

Напомним, из-за задолженности на Украине в некоторых городах закрывают школы, а в детских садах используют обогреватели.