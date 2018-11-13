Мордовскому предприятию присуждена премия правительства РФ за качество

Саранск, , 21:05 — REGNUM ООО «Ликероводочный завод «Саранский» удостоен премии правительства РФ за качество в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1 тыс. человек. Соответствующее постановление о присуждении премий подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего премии присуждены 11 организациям, которые набрали наивысшее количество баллов, характеризующих в том числе удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг.

Отмечается, что премии присуждены «за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества».

«Принятое решение будет способствовать повышению доверия потребителей к производимой организациями — лауреатами премий продукции и оказываемым ими услугам, увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции», — отметили в Роскачестве.

В этом году более 280 предприятий подали заявки в качестве соискателей премии. Организации работают в таких сферах как машиностроение, металлургия, авиапром, нефтепереработка, фармацевтика, здравоохранение и образование.

Напомним, премии правительства РФ в области качества — общенациональный проект в области совершенствования систем менеджмента предприятий в России. С 1996 года вручается председателем правительства страны предприятиям и организациям, внедрившим лучшие практики в области применения передовых методов и инструментов управления организацией.

При создании премии более 20 лет назад за основу брались критерии и модель Всемирной премии EFQM за Совершенство. По этой модели, помимо Евросоюза, работают организации из Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.

Конкурсанты оцениваются по критериям на основе представленных ими отчетов и оценки их деятельности в области качества на местах, а также экспертной оценки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» сразу три мордовских предприятия стали победителями в различных номинациях.

По результатам расчета и экспертной оценки в номинации «Лидер качества» победу одержал консервный завод «Саранский». Отметим, аналогичную награду завод получил в 2015 году. В номинации «Вкус качества» приза удостоен ликероводочный завод «ЛВЗ «Саранский», сыроваренный завод «Сармич» награжден призом «За успехи в импортозамещении».

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