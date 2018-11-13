Цены на газ и отопление для жителей Украины выросли на 1000% за четыре года

Москва, , 20:52 — REGNUM На Украине цены на коммунальные услуги с 2014 года многократно выросли, сообщил 13 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С 1 января 2014 года цены на газ для населения на сегодняшний день выросли на 1080%. Вдумайтесь! Цены на отопление выросли на 1031%, а цены на горячую воду на 470%. Причем на отопление и горячую воду — это без цены на газ, которая действует с 1 ноября и которая повышена на 23,5%», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине по состоянию на 13 ноября без отопления остаются потребители Херсона, Смелы (Черкасская область), Коцюбинского (поселок в Киевской области) и Шепетовки (Хмельницкая область).

В Кривом Роге (Днепропетровская область), где жители штурмом взяли здание «Криворожгаза», котельная заработала.