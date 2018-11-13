Центробанки Китая и Англии продолжат стратегическое взаимодействие

Пекин, , 20:49 — REGNUM Банк Англии (БА) и Народный банк Китая (НБК) согласились продлить соглашение о валютном свопе, позволяющее сторонам обменять 350 млрд юаней (около 50 млрд долларов) на 40 млрд фунтов стерлингов, сообщает 13 ноября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.

Подписанный двумя регуляторами документ будет действовать три года с возможной пролонгацией при обоюдном согласии сторон. Соглашение, продолжающее предыдущий документ 2015 года, ставит целью «защиту финансовой стабильности» двух стран, недавно провозгласивших в двусторонних отношениях «золотую эру».