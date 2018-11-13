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Центробанки Китая и Англии продолжат стратегическое взаимодействие

Экономика

В Пекине продлено соглашение о валютном свопе между двумя странами

Пекин, 13 ноября 2018, 20:49 — REGNUM  Банк Англии (БА) и Народный банк Китая (НБК) согласились продлить соглашение о валютном свопе, позволяющее сторонам обменять 350 млрд юаней (около 50 млрд долларов) на 40 млрд фунтов стерлингов, сообщает 13 ноября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.

Подписанный двумя регуляторами документ будет действовать три года с возможной пролонгацией при обоюдном согласии сторон. Соглашение, продолжающее предыдущий документ 2015 года, ставит целью «защиту финансовой стабильности» двух стран, недавно провозгласивших в двусторонних отношениях «золотую эру».

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Китай и ЕС
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