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ЕБРР: выборы на Украине могут замедлить рост экономики

Экономика

Рост ВВП продолжает быть «скромным»

ЕБРР: выборы на Украине могут замедлить рост экономики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 13 ноября 2018, 20:58 — REGNUM  Проведение реформ на Украине может замедлиться из-за выборов в 2019 года, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, украинская экономика будет расти, только если продолжится реформирование различных отраслей. ЕБРР отметил, что рост экономики на Украине хоть и продолжается, но остается «скромным». Также парламентские и президентские выборы в 2019 году могут дополнительно замедлить рост ВВП.

Среди других рисков замедления роста экономики: выплата долгов, эмиграция трудоспособного населения, замедление реформ госбанков и сектора энергетики.

Напомним, правительство Украины рассчитывает, что в 2019 году рост ВВП составит 3%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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