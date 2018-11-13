ЕБРР: выборы на Украине могут замедлить рост экономики

Киев, , 20:58 — REGNUM Проведение реформ на Украине может замедлиться из-за выборов в 2019 года, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, украинская экономика будет расти, только если продолжится реформирование различных отраслей. ЕБРР отметил, что рост экономики на Украине хоть и продолжается, но остается «скромным». Также парламентские и президентские выборы в 2019 году могут дополнительно замедлить рост ВВП.

Среди других рисков замедления роста экономики: выплата долгов, эмиграция трудоспособного населения, замедление реформ госбанков и сектора энергетики.

Напомним, правительство Украины рассчитывает, что в 2019 году рост ВВП составит 3%.