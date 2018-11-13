Украину «наклоняют» к закупкам американского СПГ — Медведчук

Москва, , 20:51 — REGNUM Украина в перспективе может перейти на закупки американского сжиженного газа, заявил 13 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«США установили внешнее управление в стране, и поэтому все, что исходит от Вашингтона или представителей Вашингтона воспринимается аксиомным, не требующим доказательств, а только должно исполняться неукоснительно», — сказал он.

По его словам, в Киеве визит министра энергетики США Рика Перри «воспринимается как политика указаний и реализации»:

«Это касается и пенсильванского угля, который покупается сегодня на уровне 30% от всего импорта, который закупает Украина в страну, это касается сегодня покупки локомотивов в США, это касается того, что уже наклоняют Украину к тому, что она в будущем, после того, как будут построены терминалы в Польше, покупала сжиженный газ и торговала, как заявил господин Перри, во всей Европе, и тем самым снабжала Украину».

Медведчук считает происходящее лоббированием интересов США, что может быть «для Штатов и хорошо, но для Украины это является мерой крайне отрицательного характера и крайне неприемлемо». По его расчетам, американский сжиженный газ обойдется примерно дороже даже нынешних поставок из Европы. Покупка газа напрямую в России будет дешевле в 1,5−2 раза.