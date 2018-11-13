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«Экстренный ремонт моста не требуется», — костромские чиновники

Экономика

Второй мост в Костроме требует серьезного ремонта

Кострома, 13 ноября 2018, 19:57 — REGNUM  «В срочном ремонте и закрытии моста необходимости нет», — об этом сегодня, 13 ноября, информагенству K1news сообщил заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта администрации Костромы Андрей Климов.

Чиновник опроверг опубликованное в СМИ утверждение «об опасности эксплуатации переправы в настоящий момент». По его словам, проведенная в середине этого года комплексная диагностика моста через реку Кострома, «выявила ряд недостатков, разрушений на конструктивных элементах. Но они непосредственного влияния на безопасность движения и на прочность сооружения не оказывают. Необходим ремонт, но он будет плановый».

«Экстренных работ не требуется», — подчеркнул чиновник.

Администрация Костромы планирует провести ремонт в 2019 году.

Справка ИА REGNUM

Мосту через Кострому 32 года. Гарантийный срок эксплуатации истек 7 лет назад. По информации K1news, мост «сдавали зимой, и бетонное покрытие пришлось укладывать прямо на соль для посыпки дорог. Из-за этого бетон на мосту разрушается до сих пор».

«Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений» обследовал мост через реку Кострому в городе Костроме с апреля по июль 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мост через реку Кострому нуждается в капитальном ремонте

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Ремонт моста в Костроме
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