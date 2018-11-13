Тамбовщина на детсады получит из федерального бюджета 1 млрд рублей

Тамбов, , 19:17 — REGNUM В Тамбовской области в течение двух лет построят девять детских садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Предварительный объем средств федеральной субсидии составляет 1 млрд рублей.

В рамках реализации национального проекта «Демография» Министерство просвещения РФ утвердило перечень строительства новых дошкольных образовательных организаций. Предварительный объем средств федеральной субсидии для Тамбовской области составляет 1 млрд рублей. Новые детские сады, рассчитанные в целом на 1280 мест, будут предназначены для ухода и присмотра за детьми от полутора лет.

В 2019 году в Тамбове запланировано строительство дошкольных образовательных организаций в микрорайоне «Телецентр», на улице Астраханской и Серпуховской, в Тамбовском районе — в селах Горелое, Донское и Стрельцы, а также в четвертом микрорайоне города Уварово. Эти детсады смогут посещать 910 детей ясельного и дошкольного возраста.

В 2020 году к возведению детских садов приступят в северной части города Тамбова и в поселке Строитель Тамбовского района. Новые дошкольные образовательные учреждения здесь смогут посещать 370 малышей.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу ликвидировать очередность в детские сады для детей ясельного возраста. На Тамбовщине «активно работают» для решения данной задачи, вопрос держит на постоянном контроле губернатор Александр Никитин. Осенью текущего года началось строительство пяти дошкольных учреждений на 850 мест. Уже в 2019 году новые детские сады будут посещать дети от двух месяцев до семи лет.