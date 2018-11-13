«Хартия» Игоря Чайки вложит 500 млн руб. в крупнейший МСЗ Москвы

Москва, , 18:51 — REGNUM Оператор переработки мусора «Хартия» вложит более 512 млн рублей инвестиций в ремонт и модернизацию мусоросжигательного завода Московского региона МСЗ-4, расположенного в промзоне «Руднево» и перерабатывающего до 275 тонн ТБО в год. Об этом, как пишет РБК, им сообщил предприниматель Игорь Чайка, в собственности которого находится 60% ООО «Хартия».

По словам Чайки, «Хартия» уже вложила в ремонт и модернизацию предприятия 172,3 млн рублей. Из этой суммы 72 млн «ушло» на ремонт печей сжигания, а более 41 млн потратили на систему газоочистки. Кроме того, было модернизировано оборудование, предназначенное для подготовки отходов к сжиганию, отремонтированы турбины, электродвигатели и прочее.

В планах «Хартии» потратить больше 340 млн рублей в 2019 году на модернизацию данного предприятия. Как рассказал Чайка, 180 млн потратят на ремонт паровых котлов и котлов утилизации, 45 млн — на модернизацию грейферных кранов, 40 млн — на ремонт дымоходов, 20 млн — на ремонт системы газоочистки и 15 млн — на ремонт лаборатории газоизмерения.

Стоит отметить, что, помимо упомянутого выше завода, в столице РФ работают ещё два аналогичных предприятия. МСЗ-4 находится в собственности столицы, и до того как в 2018 году имущественный комплекс арендовала ООО «Хартия», он находился в эксплуатации у компании «Экотехпром».

В начале лета департамент Росприроднадзора проверил МСЗ-4, выявил ряд нарушений и потребовал в судебном порядке его закрытия. Как оказалось, предприятие работало без документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

С исками к конторе «Экотехпром» выступили представители общественной благотворительной организации «Общество по защите прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ».

По их данным, МСЗ-4 был сильным источником неприятных запахов, однако Замоскворецкий суд решил прекратить производство по этому делу. По мнению Фемиды, у истцов не было оснований для подачи искового заявления о нарушении санитарно-эпидемиологической нормы.

Отметим также, что, по словам Чайки, сейчас за воздействием завода на экологическую ситуацию следят специалисты научно-производственного объединения «Тайфун» и Центра радиационно-химической безопасности и гигиены Федерального медико-биологического агентства. Они не нашли признаков негативного влияния МСЗ-4.