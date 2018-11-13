«Россети» улучшат качество прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок

Москва, , 18:47 — REGNUM Группа компаний «Россети» проводит дополнительные учения и тренировки к прохождению осенне-зимнего периода. Такое поручение энергетикам дал генеральный директор холдинга Павел Ливинский для тех субъектов России, где существуют повышенные риски аномальных погодных явлений.

Ранее мониторинг Минэнерго России подтвердил сезонную готовность оборудования во всех филиалах группы компаний.

По информации холдинга, в настоящее время учения проходят в 26 субъектах, во всех федеральных округах. Мероприятия продлятся до 22 декабря. Всего в них задействовано свыше 13 000 специалистов в составе почти 1 700 бригад. Привлечено более 3 000 единиц спецтехники.

В рамках учений специалисты «Россетей» в условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывают практические навыки взаимодействия производственного персонала, в том числе, с привлечением подразделений МЧС и других служб и ведомств.

Кроме того, бригады «Россетей» работают над повышением устойчивости объектов электросетевого комплекса к влиянию негативных метеорологических явлений, которые могут возникать в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

По состоянию на 11 ноября энергетики расчистили почти 16 000 га и расширили более 5 000 га трасс воздушных линий электропередачи, отремонтировали 13 700 опор, заменили 529 км изношенного неизолированного на самонесущий изолированный провод воздушных линий, а также отремонтировали 219 трансформаторных подстанций и 8 300 км линий электропередачи.

«Основываясь на опыте, полученном в осенне-зимний период 2017—2018, мы изменили подходы к производственному процессу. Тот факт, что ремонтная программа нами перевыполнена, не означает, что в период ОЗП мы лишь реагируем на возникающие инциденты. Напротив, мы действуем проактивно, работая на упреждение технологических нарушений. Задача «Россетей» — минимизировать для наших потребителей последствия непогоды. Для этого мы определили регионы с наибольшими рисками возникновения природных аномалий, мобилизовали в них дополнительные силы и средства компании и на практике отрабатываем взаимодействие персонала, проводим важные для энергетического комплекса региона работы», — прокомментировал ход учений генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.