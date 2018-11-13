Поправки позволят самозанятым безболезненно выйти из тени — ОП

Москва, , 18:14 — REGNUM Поправки к законопроекту о налогообложении самозанятых граждан позволят гражданам РФ безболезненно перейти к новому режиму налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

«Хотелось бы отметить, что ко второму чтению законопроект получил подтверждение длительного статуса ставок. Действительно, возникало много вопросов между внесением законопроекта и вторым чтением, насколько люди смогут планировать свои перспективы по ставке 4%», — отметил Кирьянов.

Кроме того, по его словам, не менее позитивным изменением стало и то, что в первый год действия закона Федеральная налоговая служба не будет применять штрафные санкции.

«Важно, что в налоговой согласились, что первый год должен проходить в режиме тестирования, поэтому штрафы как таковые, не являющиеся, между прочим, самоцелью закона, не будут применяться», — подчеркнул Кирьянов.

Кроме того, новый режим позволит гражданам получить официальный статус налогоплательщика, который, например, облегчит получение кредитов. Помимо этого, им не придётся сталкиваться с бюрократическими сложностями, так как все операции можно будет проводить онлайн.

«Это очень важно для того, чтобы льготный налоговый режим мягко вошёл в жизнь налогоплательщика и позволил ему совершенно безболезненно интегрироваться в семью добросовестных налогоплательщиков-россиян», — отметил Кирьянов.

Госдума приняла во втором, решающем, чтении законопроект о налогообложении самозанятых граждан РФ по ставке 4% с дохода (6%, если речь идёт о работе с юрлицами). Ко второму чтению депутаты прописали, что нормы закона должны быть неизменными все 10 лет его действия, а также, что штрафы за невыставленный счёт не будут применяться в первый год действия закона.