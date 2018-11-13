Reuters News возглавил Майкл Фриденберг

Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Корпорация Thomson Reuters назначила новым президентом Reuters News & Media бывшего генерального директора IDG Майкла Фриденберга, 13 ноября сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Фриденберг возглавит ведущее мировое информагентство с 3 декабря. За редакционный контент Reuters по-прежнему будет отвечать главный редактор Стивен Адлер.

Напомним, в 2018 году корпорация Thomson Reuters продала контрольный пакет акций нью-йоркской акционерной компании Blackstone Group.

Читайте также: Журналисты заступились за опального коллегу из CNN