«Нафтогаз»: Смела не получит газ, пока мы не поймем, кто нам должен

Смела, Украина, , 18:18 — REGNUM Пока поставщик газа в городе Смела Черкасской области не оформит все документы по закону, тепло в город подавать не будут, заявил первый заместитель директора «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, сообщает 13 ноября «112 Украина».

По его словам, «Нафтогаз» требует от властей Смелы документально подтвердить, кто является теплопоставщиком в городе, а также оформить все документы по закону. При этом, если теплопоставщик был изменен, то все долги должны быть переданы ему как правопреемнику, иначе «Нафтогаз» не будет поставлять газ в город.

Перелома отметил, что долг Смелы перед «Нафтогазом» составляет 85 млн гривен ($3,05 млн). Представитель компании добавил, что после предоставления всех документов город сможет заключить договор на пять лет, чтобы выплачивать задолженность постепенно.

Напомним, на Украине уже в нескольких городах из-за долгов отключено отопление: в детских садах используют обогреватели, а школы закрываются.