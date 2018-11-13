Венгрия не исключает покупку газа из литовского СПГ-терминала

Вильнюс, , 18:00 — REGNUM В Литве сегодня, 13 ноября, состоялась встреча прибывшего в Вильнюс президента Венгрии Яноша Адера с президентом Литвы Далей Грибаускайте, а на совместной пресс-конференции по итогам встречи Адер заявил о том, что Венгрия не исключает возможности покупать газ с литовского СПГ-терминала в Клайпеде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сам факт появления плавучего терминала у Литвы — это «большой шаг». Адер заявил, что у его страны «есть цель» — получать газ из Литвы или Польши. Он также выразил большие ожидания от строящегося хорватского СПГ-терминала.

«Мы могли бы получать газ или с Севера, или с Юга», — сказал президент Венгрии.

Высказывание горячо поддержала президент Литвы Даля Грибаускайте, которая выразила уверенность, что СПГ-терминал в Клайпеде может помочь Венгрии диверсифицировать поставки газа. Она подчеркнула, что такой шаг «повысил бы безопасность поставок в Венгрию и снизил бы зависимость от одной известной нам страны».

Напомним, что Литва заказала СПГ-терминал в расчёте, что он станет региональным, однако ни Латвия, ни Эстония не закупают, за исключением разовых договоров, закупок на этом терминале. В итоге он работает только на треть мощности. Кроме того, газ с СПГ-терминала в Клайпеде в настоящий момент значительно дороже, чем от Газпрома. Эксперты считают, что разница может достигать порядка 30%, однако точную цифру сказать не решаются — цена газа, который Литва покупает у Норвегии засекречена под предлогом коммерческой тайны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Венгрия требует от Евросоюза не мешать странам Центральной Европы получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток». По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страны Западной Европы получают возможность поставок газа через трубопровод «Северный поток — 2», когда закончится его строительство. В свою очередь, страны Центральной Европы должны получить возможность получать российское голубое топливо через «Турецкий поток».

Венгрия требует от ЕС не мешать брать российский газ по «Турецкому потоку».

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия требует от ЕС не мешать брать российский газ по «Турецкому потоку»