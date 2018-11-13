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Латвийские железные дороги укрепляют сотрудничество с Белоруссией

Экономика

Прошла первая встреча нового белорусского посла в Латвии с директором LDz

Рига, 13 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  Новый посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович и президент Латвийских железных дорог Эдвин Берзиньш (LDz) провели встречу, в ходе которой было заявлено о «дальнейшем развитий хороших партнерских отношениях», говорится в заявлении на сайте LDz.

Из заявления Берзиньша следует, что Белоруссия — один из важнейших партнеров ГАО Latvijas dzelzcels (LDz) и существуют возможность для расширения существующего сотрудничества. Качественными событиями в укреплении отношений, по мнению директора LDz, является открытие в начале 2017 года постоянного представительства LDz в Минске и запуск грузового экспресс-поезда Минск-Рига.

Помимо перевозки грузов, поступающих непосредственно из Белоруссии, для Латвии данное сотрудничество является приоритетным, в связи с организацией транзитных перевозок из стран Центральной Азии и возможностями, которые предоставляет индустриальный парк «Великий камень» под Минском. В заявлении отмечается, что ожидается дальнейших рост грузоперевозок. В будущем также стоит задача по укреплению сотрудничества с портами и введение новых линий морских грузоперевозок, заявил Берзиньш.

В тоже время посол Маркович заверил своего собеседника в заинтересованности Белоруссии в увеличении объемов транзита и в готовности посольства оказывать необходимую поддержку в решении конкретных вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с тем, что отношения Белоруссии и Литвы осложнены позицией последней в отношении Белорусской АЭС, президент Александр Лукашенко взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией с целью обеспечить беспрепятственный выход к морю, назначив в сентябре 2018 года нового посла в прибалтийской республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия: попытки реабилитации транзитной отрасли

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Экономика Латвии
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