Наметился рост грузооборота Рижского порта

Рига, , 17:51 — REGNUM За десять месяцев 2018 года в Рижском свободном порту было перевалено 29,918 млн. тонн грузов, что на 6,5% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает LETA.

Из сообщения следует, что в структуре переваленных грузов по-прежнему лидирующее место занимает уголь — 38,5%. За анализируемый период времени в порту было перевалено 11, 509 млн. тонн угля, что на 14,6% больше, чем в тот же период 2017 года. Доля контейнерных грузов в грузообороте порта составила12,9%, нефтепродуктов — 11,5%.

Наблюдался также рост показателей пассажирских перевозок, так за 10 месяцев 2018 года в Рижском порту обслужено 761 465 пассажиров — на 5,6% больше, чем тот же период 2017 года.