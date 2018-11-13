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Коммунальщики Симферополя обещают, что зима не застанет их врасплох

Экономика

В преддверии непогоды профильные службы рапортуют о полной боеготовности

Симферополь, 13 ноября 2018, 17:40 — REGNUM  Коммунальные службы Симферополя готовы к сюрпризам непогоды, поскольку запаслись необходимым количеством техники и реагентов. Об этом 13 ноября сообщил руководитель МБУ «Город» Николай Коновалов.

«Мы закупили 770 тонн объём реагента, который будет применяться зимой для обработки подверженных оледенению участков дорог, трасс, пешеходных зон. Помимо этого МБУ «Город» располагает 14 единицами специализированной техники для содержания улично-дорожной сети в зимний период», — отметил специалист.

По его словам, уже к работе готовы четыре комбинированные дорожные машины, а реагент расфасован для дворников.

13 ноября в Крыму существенно снизилась температура воздуха, в районах полуострова выпал первый снег. По данным синоптиков, среднее количество осадков составило 0,3 мм. До конца недели специалисты обещают максимальные температуры на полуострове от 2 до 7 градусов тепла.

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Коммунальные проблемы Крыма
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