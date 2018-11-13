Строительные компании в Дагестане признаны виновными в создании картеля

Махачкала, , 17:34 — REGNUM Четыре строительные компании Дагестана признаны виновными в организации картельного сговора. Общая сумма контрактов, заключенных участниками соглашения, составила около 8 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

В организации преступного сговора признаны виновными компании «Мостоотряд-99», «Бурбау»,"Дормост» и «Дорстройотряд-99». Их соглашение приводило к поддержанию минимальных цен на 58 аукционах на строительство, ремонт и содержание дорог и мостов на территории республики.

Косвенными доказательствами сговора стали, помимо прочего, переписка сотрудников компаний, единые IP адреса для подачи заявок на участие в торгах и доверенности на получение цифровых подписей, выданные на одних и тех же лиц.

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Напомним, картель в сфере дорожного строительства в Дагестане был выявлен в июле 2018 года сотрудниками ФАС России. Тогда среди участников сговора помимо вышеназванных компаний также назывался ООО «Транспроект», а объём незаконно полученного дохода был обозначен в размере более 17 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Дагестане также был выявлен и картель в сфере фармацевтики на 7 млрд рублей. Фигурантами данного дела стали должностные лица регионального министерства здравоохранения, а также фармацевтические компании «РегионФарма», «Медфармаснаб», «Глобалмедтех» и «Дагмедтехника».

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