Государство само загоняет людей в тень: о налогах для самозанятых

Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Целью депутатов Госдумы является пополнение бюджета любой ценой, и вместо того, чтобы «поискать» в более очевидных местах, они ищут деньги у людей, которые сами обеспечивают себя работой, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 13 ноября, депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя принятие пакета законопроектов о самозанятых во втором чтении.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о введении в качестве эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан. Эксперимент будет проведен в четырех регионах. Ставка налога составит 4%, если самозанятые предоставляют услуги гражданам, 6% — если услуги предоставляются юридическим лицам.

На стадии второго чтения в профильном комитете Госдумы уточнили, что под доходом самозанятых в том числе подразумеваются и поступления граждан от сдачи своей квартиры в аренду. Кроме того, новая редакция предполагает смягчение наказания для самозанятых за невыдачу чека за указанные услуги, в течение первого года эксперимента штрафов не будет вовсе.

По правде сказать, я никогда не видела репетиторов с кассовыми аппаратами. Надеюсь, что речь все-таки пойдет об электронных товарных чеках, а не кассовых. Но в целом итоги подготовки этого закона неутешительны. Государство фактически само загоняет людей в тень.

Всем понятно, что ключевая для депутатов (и не только) проблема — новые источники пополнения бюджета. Но есть, мягко говоря, более очевидные места, где эти средства можно было бы поискать. А их ищут в карманах именно тех людей, которые сами себя обеспечивают, ничего от государства не требуя.

На самом деле не надо было ничего придумывать. Уже существуют нормы патентов и индивидуальных предпринимателей. Самозанятые — это то же самое. В части уплаты дохода от сдачи квартиры в аренду — законодательство уже существует: есть патент, есть подоходный налог.

Платить будут только те, кому это выгодно. Скажем, некоторые индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируются в качестве самозанятых. Ответа на вопрос, как государство собирается все это отслеживать, тоже нет. Если не будет создана фискальная машина слежки друг за другом, то этот закон работать не будет, — отметила Иванова.