Электроэнергия в Прибалтике продолжает скакать из крайности в крайность

Вильнюс, , 17:10 — REGNUM Литва вновь стала рекордсменом Прибалтики по недельному росту цены на электроэнергию — по данным поставщика Elektrum Lietuva она с 5 по 11 ноября выросла сразу на 11%, что стало новым самым значительным ростом в Прибалтике: в Латвии рост на 10%, в Эстонии на 9%. При этом в первую неделю ноября цена на электроэнергию в Литве снизилась сразу на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные Elektrum Lietuva.

Сейчас в Литве электроэнергия на бирже продаются за 53,75 евро за мегаватт-час, в Латвии за 53,47 евро, а в Эстонии — за 49,13 евро за мегаватт-час. Литва за прошедшую неделю выработала только 22% необходимой стране электроэнергии. Остальное поставлялось из Швеции через подводный электрокабель, Латвии, Белоруссии и Калининградской области РФ.

Литовские энергетики, комментируя прыжки цен, констатируют зависимость Литвы от высоких цен в Скандинавии, которые частично амортизирует Белоруссия и Россия.

Напомним, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ.