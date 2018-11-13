В «Нафтогазе» кадровая чистка. Витренко больше не отвечает за закупку газа

Киев, , 17:06 — REGNUM Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил правительству Украины ликвидировать правление госкомпании. Соответствующее заявление Коболев сделал 13 ноября на V форуме «Дирижеры изменений» в Киеве.

По его словам, предложенная реформа «Нафтогаза» направлена на переход от коллективной ответственности к персональной. При этом в НАК останется только наблюдательный совет.

«Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня», — рассказал Коболев.

Он также уточнил, что пока правительство не приняло решение по этому вопросу.

Кроме того, 13 ноября руководство «Нафтогаза» перевело Юрия Витренко с должности главного исполнительного директора на должность исполнительного директора. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба НАКа.

В должности исполнительного директора Витренко сосредоточится на арбитражном процессе с российской компанией «Газпром», включая принудительное исполнение решения по транзитному делу и переговорах о заключении нового транзитного контракта с Россией.

Отмечается, что должность главного операционного директора будет оставаться вакантной до тех пор, пока не будет «внедрена новая операционная модель» управления.

В свою очередь Витренко проинформировал, что теперь он не будет отвечать за «импорт газа из Европы».

«Именно благодаря поставкам газа из Европы Украина лишилась зависимости от поставок газа из России. Потребители Украины были обеспечены газом несмотря на полное прекращение поставок газа из России. В свое время это также позволило нам пойти в арбитраж против Газпрома, ведь без альтернативных поставок газа судиться с Газпромом было невозможно. Мы создали настоящий оптовый рынок газа в Украине, на практике интегрированный в европейский рынок. Произошла реальная демонополизация этого рынка — на нем сейчас работают десятки компаний, в частности ведущие международные компании», — написал Витренко на своей странице в Фейсбуке.

Также Витренко не будет отвечать за реализацию стратегии развития «Нафтогаза».

"В течение четырех лет мы разработали и успешно реализовали стратегию преобразования (turn-around) компании. Нафтогаз превратился из «черной дыры» украинского госбюджета на его крупнейшего донора, в драйвер экономического роста и эффективного защитника национальных интересов», — полагает Витренко.

Напомним, «Нафтогаз» рассчитывает стоимость газа по формуле «Дюссельдорф плюс», которая прописана в постановлении кабмина №187. Ее главные составляющие — цена на немецком хабе, налоги и транспортировка.

По данным Украинской энергетической биржи, на 24 сентября цена на газ на немецкой бирже NCG составила 29,67 EUR / MWh (или 310,6 евро за тысячу кубометров). Для сравнения: по состоянию на 16 августа цена газа составляла 247,8 евро, а на 7 сентября — порядка 295 евро/тыс (при том что в начале года он стоил около 220−230 евро).

Как сообщалось, в 2017 году группа «Нафтогаз» увеличила чистую прибыль в 2,2 раза, или на 21,6 млрд гривен до 39,449 млрд гривен (1,413 млрд долл) по сравнению с 2016 годом. При этом в 2017 году компания на 18% нарастила доход от реализации продукции (на 34,714 млрд гривен до 8,153 млрд долл).