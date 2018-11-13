Рогунскую ГЭС подключают к единой энергосистеме Таджикистана

Душанбе, , 17:01 — REGNUM Завершен тестовый режим работы первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, торжественный запуск которого состоится уже через три дня. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Авеста» со ссылкой на источники в энергетическом секторе Таджикистана.

Сейчас специалисты подключают ГЭС к единой электросети страны. Отмечается, что все работы ведутся согласно графику.

Напомним, что торжественный запуск первого агрегата гидроэлектростанции назначен на 16 ноября. Для участия в церемонии приглашены зарубежные гости, в частности, представители стран — участниц проекта CASA-1000, и других государств. Ожидается также присутствие делегации Узбекистана во главе с министром водного хозяйства Узбекистана Шавката Хамраева.

Строительство Рогунской ГЭС возобновилось 29 октября 2016 года. Проект предусматривает установку шести агрегатов, суммарная мощность которых составит 3600 МВт (более 17 млрд кВт·ч электроэнергии).