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Рогунскую ГЭС подключают к единой энергосистеме Таджикистана

Экономика

Первый агрегат станции уже протестирован

Рогунскую ГЭС подключают к единой энергосистеме Таджикистана
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
Новая ГЭС

Душанбе, 13 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Завершен тестовый режим работы первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, торжественный запуск которого состоится уже через три дня. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Авеста» со ссылкой на источники в энергетическом секторе Таджикистана.

Сейчас специалисты подключают ГЭС к единой электросети страны. Отмечается, что все работы ведутся согласно графику.

Напомним, что торжественный запуск первого агрегата гидроэлектростанции назначен на 16 ноября. Для участия в церемонии приглашены зарубежные гости, в частности, представители стран — участниц проекта CASA-1000, и других государств. Ожидается также присутствие делегации Узбекистана во главе с министром водного хозяйства Узбекистана Шавката Хамраева.

Строительство Рогунской ГЭС возобновилось 29 октября 2016 года. Проект предусматривает установку шести агрегатов, суммарная мощность которых составит 3600 МВт (более 17 млрд кВт·ч электроэнергии).

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Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане
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