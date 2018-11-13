Инфляция в Воронежской области приближается к 3%

Воронеж, , 16:27 — REGNUM 102,9% составил индекс потребительских цен на товары и услуги в Воронежской области с начала 2018 года. Об этом говорится в сообщении Воронежстата от 13 ноября. В 2017 году за тот же период инфляция составила 1%. Как сообщается, в октябре 2018 года индекс потребительских цен составил 100,3% — на 0,2 процентного пункта выше, чем в октябре 2017 года.

Цены на продовольственные товары с начала года в среднем выросли на 2,2%. В октябре подорожание составило 0,4%: существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 26,1−36,8%, подорожали мясо кур, сахар, куриные яйца, пшено, овсяная и перловая крупы. В то же время дешевле стал стоить картофель, снизились цены на многие виды овощей и фруктов. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в октябре в Воронежской области составила 3 тыс. 449 рублей. За год этот показатель вырос на 4,6%.

Непродовольственные товары за 10 месяцев подорожали на 3,7% (1,1% — в 2017 году), за октябрь — на 0,6%. Рост цен отмечен на женские трикотажные перчатки, детские матрасы, шины для легковых автомобилей, рубероид, металлочерепица, подорожал ряд лекарственных препаратов.

Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 2,5%, а вот за октябрь даже отмечается снижение — индекс цен и тарифов на услуги составил 99,7%. Рост цен отмечается на аренду жилья. В то же время снизились цены на билеты в поездах дальнего следования, туристические поездки и даже на страхование автомобиля.