Зачем РФ сотрудничество со странами АСЕАН?

Москва, , 16:34 — REGNUM Сотрудничество России с государствами АСЕАН выгодно РФ как с экономической, так и с политической точек зрения, полагает руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прибытие президента РФ Владимира Путина на саммит АСЕАН в Сингапуре.

«АСЕАН — это очень привлекательный партнёр и очень перспективный рынок, — считает Мосяков. — Это страны, где можно наблюдать постоянный экономический рост. Страны, которые на глазах богатеют, у которых появляются всё новые и новые возможности и в сфере экономического сотрудничества. Это страны, которые практически не зависят или мало зависят от западных санкций, и страны, с которыми можно сотрудничать самым разнообразным образом. Это растущие и формирующиеся рынки, причем пока ещё достаточно свободные. Там мы можем занять определённые ниши».

В числе направлений такого сотрудничества Мосяков назвал крупные инфраструктурные проекты, атомные станции, железные дороги.

«Мы уже сделали зону свободной торговли с Вьетнамом, рассматривается вопрос о зоне свободной торговли с Сингапуром и о зоне свободной торговли со всеми странами АСЕАН, — добавил эксперт. — Это всё очень серьёзные и интересные проекты, которые в перспективе нам могут много чего дать. Объём нашей торговли со странами АСЕАН в 2014 году был 21,4 млрд долларов. Это, конечно, несравнимо с масштабами их торговли с Китаем или с США, но, как говорится, курочка клюёт по зёрнышку. Основное ограничение — это масштабы нашей экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре президент России Владимир Путин пообщается с главами Индонезии, Южной Кореи, премьер-министрами Японии и Таиланда, а также с премьером Госсовета КНР.

По словам пресс-секретаря президента, программа главы российского государства в Сингапуре скорректирована после задержки с прибытием на саммит АСЕАН.

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