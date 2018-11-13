Вторник, 13 Ноября 2018 года
17:33:17 МСК

Мусорный коллапс в Екатеринбурге: можно ли избежать?

Экономика

Власти города решают, как выйти из ситуации с запретом «Спецавтобазе» заключать договоры на вывоз мусора

Мусорный коллапс в Екатеринбурге: можно ли избежать?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Екатеринбург, 13 ноября 2018, 16:19 — REGNUM  Решение оплатить вывоз мусора через бюджет Екатеринбурга — «один из вариантов», но далеко не единственный. Способ победы над мусорным коллапсом предложил председатель комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Александр Колесников в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Депутат прокомментировал предложение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Глава города предложил вначале покрыть финансовый дефицит из городского бюджета, а потом уже взыскать деньги с регоператора. «Это как один из вариантов решения, если бюджет может себе это позволить», — заметил Колесников.

«Но я все-таки думаю, что до этого не дойдёт, что ситуация утрясется», — заявил глава комиссии. По мнению депутата, региональным операторам по вывозу мусора нужно «договориться». «Я знаю из своей практики, что несмотря на решение суда могут заключаться в том числе и мировые соглашения, даже на стадии исполнительного производства», — уверен Колесников.

Есть еще и вариант со взятием займа администрацией города. Можно кредит взять, оплатить дефицит, а потом взыскать сумму с регоператора, предложил депутат.

Напомним, в октябре 2018 года свердловский Арбитражный суд запретил областному оператору «Спецавтобаза» заключать договоры с клиентами на вывоз мусора. Это было сделано с целью обеспечения иска по заявлению тюменской «Компании Рифей», которая будет регоператором на севере Свердловской области. Следующее заседание по делу запланировано на 26 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд с тюменской фирмой грозит Уралу мусорным коллапсом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить