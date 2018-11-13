Министерство финансов требует увеличить налоги для «Газпрома»

Москва, , 15:55 — REGNUM 12 ноября стало известно, что комитет Государственной Думы по бюджету и налогам будет рекомендовать одобрить во втором чтении продлить действие повышающего коэффициента на налог на добычу полезных ископаемых для Газпрома до конца 2021 года.

В июне 2018 года акционеры Газпрома приняли решение сохранить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля за акцию, что в общей сложности составляет 190 млрд рублей или 26,6% от чистой прибыли компании. Это означало, что выплаты могли остаться на уровне 2016 года, в то время как Министерство финансов настаивало на дивидендах для государственных компаний 50% от чистой прибыли. То, что в настоящее время Газпром ведет строительство магистральных газопроводов «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири-1», при этом продолжая инвестировать в продолжении газификации России, Министерство финансов во внимание принимать отказалось. В июне 2018 года заместитель министра финансов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам от имени правительства России предложил ввести для Газпрома повышающий коэффициент НДПИ до 31 декабря 2018 года, чтобы компенсировать недополученные, по мнению Минфина, 72 млрд рублей.

Руководители Газпрома предупреждали, что использование повышенной ставки налога приведет к снижению финансовых показателей компании. В 2017 году Минфин уже применял аналогичные меры — тогда коэффициент на НДПИ для Газпрома составил 2,2738. Сейчас при расчете НДПИ для Газпрома действуют различные повышающие коэффициенты — от 1,4 до 2,3, и эта схема действует до конца 2020 года. Первые результаты уже известны — за первое полугодие 2018 года отрицательное сальдо денежного потока у Газпрома составило 27 млрд рублей. Если считать, что Министерство финансов поставило целью снижение кредитного рейтинга государственной компании, то надо признать, что Минфин действует последовательно и решительно.